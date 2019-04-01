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Гигантский аллигатор возрастом 100 лет был обнаружен в парке Южной Флориды

Полицейские из Южной Флориды вывезли гигантского аллигатора весом 750 фунтов (около 340 килограмм) из местного парка. По оценкам экспертов, возраст рептилии составляет 100 лет. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Geek.


Гигантский аллигатор возрастом 100 лет был обнаружен в парке Южной Флориды

Сотрудники из полицейского управления Южной Флориды (Jupiter Police Department) недавно вывезли из привычной среды обитания «пожилого» обитателя местного парка, им оказался огромный аллигатор, возраст которого оценивается в 100 лет.

Правоохранители приехали на место происшествия после того, как бизнесмен, осуществляющий предпринимательскую деятельность на этой местности, сообщил об обнаружении гигантской рептилии. Полицейские связались с Флоридской комиссией по охране рыб и диких животных (FWC) поскольку решили, что животное представляет угрозу для общественности.

Согласно сообщению, опубликованному Jupiter Police Department в социальной сети Facebook, вес аллигатора составил 750 фунтов (около 340 килограмм), а его длина – 12 футов (около 3,7 метра). Пресмыкающееся бережно изъяли из среды обитания и перевезли в безопасное место.

По информации Национального зоопарка Смитсоновского института, средний размер аллигатора мужского пола составляет 11,2 фута. Исключительно крупные самцы могут достигать веса почти полтонны или 1000 фунтов. Средний взрослый размер для самки составляет 8,2 фута.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:08

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