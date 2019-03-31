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Иосиф Оганесян оправдался за кадры из недавнего эфира «Дома-2»

Любимому супругу Александры Черно – Иосифу Оганесяну пришлось оправдываться за кадры, которые на днях многочисленные телезрители увидели в эфире реалити-шоу «Дом-2».
Иосиф Оганесян оправдался за кадры из недавнего эфира «Дома-2»

Наш портал уже писал о том, что сейчас в социальных сетях активно обсуждается видеоролик, на котором запечатлены «грязные» игры одной из самых скандальных парочек телестройки.

Оказывается, что на Иосифа и Александру после этого эфира «Дома-2» буквально набросились недоброжелатели. Один за другим злопыхатели принялись высмеивать не только поведение Черно и Оганесяна, но и мокрое нижнее белье молодого человека.

Многие телезрители телепроекта уверены, что на нижнем белье у Иосифа вовсе не масло, которым Александра якобы смазывала супруга во время массажа, а «кое-что другое».
Иосиф Оганесян оправдался за кадры из недавнего эфира «Дома-2»

«Оганесян, ты хоть бы трусы сменил, прежде чем штаны снимать и демонстрировать их на всю страну! Кошмар!», - пишут в Сети.

Считанные часы назад Оганесян опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий Stories, в котором поспешил оправдаться за кадры из недавнего выпуска «Дома-2». Избранник Черно отметил, что у него на нижнем белье специальное масло, которым массажисты смазывают тело клиентов, чтобы те полностью расслабились.

Также Иосиф указал на то, что никогда еще не слышал ничего глупее, ведь на видео отчетливо видно, что Александра мокрыми руками прикасается к его мягкому месту, вследствие чего на его нижнем белье появилось пятно, пишет Ondom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:49

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