Ученые: 12-минутная релаксация снизит риск развития деменции
Специалисты Американской школы общественного здоровья изучили влияние релаксации на риск развития деменции. Положительные сдвиги на хромосомном и биохимическом уровне наблюдались при ежедневных 12-минутных занятиях.
Ученые привлекли к эксперименту 60 пожилых женщин и мужчин, имеющих ранние признаки когнитивного дефицита. На субъективном уровне участники исследования демонстрировали изменения внимания и памяти, но в ходе тестов их показатели оставались в норме. Специалисты наблюдали за добровольцами шесть месяцев, обращая внимание на качество сна, эмоциональное состояние, самочувствие, а также подвергали лабораторной диагностике, определяя уровень амилоида, активность теломеразы и длину теломеров, защищающих хромосомы от повреждений.
Участникам эксперимента в первые три месяца предлагалось ежедневно заниматься 12-минутной релаксацией. Одна группа исследуемых расслаблялась под музыку, а вторая - с помощью медитации с использованием специальных упражнений. Через полгода ученые проверили показатели пожилых людей и обнаружили заметные улучшения их здоровья и социальной активности. Положительный эффект после периода бездействия наблюдался у добровольцев, делавших несложные упражнения, а самые значимые сдвиги были у тех, кто самостоятельно продолжал расслабление. Результаты исследования показали, что релаксация может помочь противостоять развитию деменции.
Ученые привлекли к эксперименту 60 пожилых женщин и мужчин, имеющих ранние признаки когнитивного дефицита. На субъективном уровне участники исследования демонстрировали изменения внимания и памяти, но в ходе тестов их показатели оставались в норме. Специалисты наблюдали за добровольцами шесть месяцев, обращая внимание на качество сна, эмоциональное состояние, самочувствие, а также подвергали лабораторной диагностике, определяя уровень амилоида, активность теломеразы и длину теломеров, защищающих хромосомы от повреждений.
Участникам эксперимента в первые три месяца предлагалось ежедневно заниматься 12-минутной релаксацией. Одна группа исследуемых расслаблялась под музыку, а вторая - с помощью медитации с использованием специальных упражнений. Через полгода ученые проверили показатели пожилых людей и обнаружили заметные улучшения их здоровья и социальной активности. Положительный эффект после периода бездействия наблюдался у добровольцев, делавших несложные упражнения, а самые значимые сдвиги были у тех, кто самостоятельно продолжал расслабление. Результаты исследования показали, что релаксация может помочь противостоять развитию деменции.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:11