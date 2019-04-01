"Я был молод, мне нужны были деньги": Алексей Воробьёв показал архивный обнажённый снимок

Алексей Воробьёв рассказал в своём микроблоге о первых съёмках в глянцевых журналах. Один из подписчиков прислал ему фотографию, на которой музыкант изображён в голом виде, сидя на коне, имитируя картину "Красный конь" и спросил, исполнитель ли это. Артист не стал скрывать и решил снова обнародовать кадр из печатного издания, желая повеселить фанатов. Эту фотосессию он в шутку объяснил необходимостью зарабатывать и молодостью, а также добавил, на самом деле ему было весело работать над этим образом и он до сих пор вспоминает его с весельем, хотя прошло уже 12 лет.Фанаты остались в восторге от публикации, моментально сделав снимок популярным благодаря большому количеству отметок "Мне нравится". Не прошла фотография и мимо коллег по шоу-бизнесу. Участница группы "Фабрика" Саша Савельева заинтересовалась кадром, также поставив ему одобрительный лайк.