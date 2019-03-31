Топ-менеджер Xiaomi опубликовал снимок Mi 9 в белом цвете





В социальной сети Weibo появился снимок смартфона Xiaomi Mi 9 в белом цвете. Поклонники марки знают, флагманский девайс не появлялся в продаже в такой расцветке, а потому проявили к нему повышенный интерес. Выяснилось, речь идёт о прототипе, который уже никогда не выйдет на рынок, о чём заявил Ван Тен. Он не стал рассказывать, почему модель не попала в производство, лишь показал, какие пути развития предполагались для линейки.Эксперты уверены, если бы в своё время производитель выпустил белый аппарат, он бы имел коммерческий успех. Свои выводы они сделали, основываясь на количестве продаж топового устройства Samsung Galaxy S10+, вышедший в подобном цветовом решении.