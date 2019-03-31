АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уфологи обнаружили неизвестные инопланетные объекты в кратере Аристарко на Луне
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Топ-менеджер Xiaomi опубликовал снимок Mi 9 в белом цвете

Топ-менеджер Xiaomi Ван Тен показал для поклонников смартфона Mi 9, как он выглядел бы в белом цвете. Глава отдела продаж китайского бренда опубликовал в Сети снимок готового гаджета.
Топ-менеджер Xiaomi опубликовал снимок Mi 9 в белом цвете

В социальной сети Weibo появился снимок смартфона Xiaomi Mi 9 в белом цвете. Поклонники марки знают, флагманский девайс не появлялся в продаже в такой расцветке, а потому проявили к нему повышенный интерес. Выяснилось, речь идёт о прототипе, который уже никогда не выйдет на рынок, о чём заявил Ван Тен. Он не стал рассказывать, почему модель не попала в производство, лишь показал, какие пути развития предполагались для линейки.

Эксперты уверены, если бы в своё время производитель выпустил белый аппарат, он бы имел коммерческий успех. Свои выводы они сделали, основываясь на количестве продаж топового устройства Samsung Galaxy S10+, вышедший в подобном цветовом решении.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Безрукова обрела гармонию на
Эксперт назвал модели для замены
Бывшая девушка Леши Безуса зарабатывает
В Краснодарском крае мужчину избили у
В Санкт-Петербурге водитель иномарки
Отец Юлии Началовой не считает
Названы два главных фактора развития
Эксперты представили рейтинг лучших
Эксперты назвали основные функции
Многодетная Мария Кожевникова
Иосиф Оганесян оправдался за кадры из
Топ-менеджер Xiaomi опубликовал снимок
Жених-миллионер Лизы Полыгаловой
Специалисты составили рейтинг авто с
Сати Казанова обиделась на Сашу
«Мы были нищие, но гордые»: Ольга
Учёные назвали вызывающие онкологию
Назван ТОП-5 самых доступных спортивных
Елена Проклова призналась, что крутила
Уфологи обнаружили неизвестные
OnePlus представит 1 апреля новую
Ксения Собчак и Ольга Бузова стали
Исследователь: Планетарное выравнивание
В Ленинградской области на улице
Максим Галкин попросил фанатов научить
Ксения Бородина заявила, что нет
В новом Chevrolet Corvette может
Уфологи: Зонд SOHO сфотографировал
Женатый Максим Дунаевский появился на
Наушники Xiaomi Sports Bluetooth выйдут
Просмотреть все новости