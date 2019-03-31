Денис Клявер поблагодарил Лайму Вайкуле за старт своей карьеры

Денис Клявер поприветствовал в своём микроблоге Лайму Вайкуле, отмечающую 31 марта юбилей. Певец вспомнил, что именно она стояла у истоков дуэта "Чай вдвоём". Коллектив существовал и до их встречи, но в 1995 году на конкурсе "Ялта-Москва-Транзит" знаменитость подошла к участникам и похвалила их лично, указав, они имеют большой талант. Этот стимул стал самым мощным в их карьере и существенно повлиял на её развитие, о чём исполнитель не забывает уже 24 года. Именно об этом он решил напомнить артистке, поздравляя её с 65-летием, и добавил, за всё сделанное ею для него она навсегда занимает в его сердце особенное место.Подписчики присоединились к словам исполнителя и написали в адрес певицы из Латвии немало добрых слов. Они отметили, годы обходят Лайму Вайкуле стороной, ведь она не выглядит на свой возраст, всё ещё являясь эталоном красоты и утончённости.