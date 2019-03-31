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Максим Галкин попросил фанатов научить его "перестать жрать"

Максим Галкин обратился к своим поклонникам и попросил тех научить его "перестать жрать". Артист признался, он не может сесть на диету и постоянно ищет возможность перекусить.
Максим Галкин попросил фанатов научить его "перестать жрать"

Максим Галкин рассказал подписчикам в социальной сети Instagram о своей проблеме. Как оказалось, знаменитость страдает от чрезмерного аппетита и никак не может найти способ заставить себя "перестать жрать". В настоящее время он питается одними бутербродами, так как постоянно занят съёмками и в перерывах между дублями отвлекается на еду. Юморист уже пробовал прятать от себя продукты, но не может выдержать и пяти минут, после чего начинает искать "заначку". При этом телеведущий хочет иметь атлетический пресс, но пока зеркало его только расстраивает. Каждый раз исполнитель пытается с понедельника сесть на диету, но уже во вторник нарушает график и думает, что возобновит голодание для поддержания формы с начала следующей недели. Супруг Аллы Пугачёвой обратился к фолловерам и попросил у них совета.

Подписчики знаменитости болезненно восприняли вопрос кумира, поскольку, по признанию большинства, и сами не находят на него ответа уже не один год. Другие же порекомендовали хозяину аккаунта различные методы, но не уверены, что они помогут, пока он сам не захочет изменить свой рацион.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:53

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