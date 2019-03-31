Ольга Бузова поцеловалась с Лешей Свика во время своего концерта

«Знаешь, мой любимый салат – курочка с ананасами. Вот я люблю курочку с ананасами..», - ответил Алексей Ольге.

Стоит отметить, что к подобному повороту событий никто из многочисленных зрителей не был готов, поэтому поцелуй и поведение Бузовой и Свика вызвали бурную реакцию поклонников.Напомним, что 8 марта 2019 года Ольга и Алексей официально представили миру свое общее творением под названием «Поцелуй на балконе». Тогда еще в социальных сетях появились слухи о том, что артистов связывает нечто большее, нежели простые дружеские и рабочие отношения. Как выяснилось, неспроста фанаты сделали подобные выводы.Несколько часов назад в интернете появилась видеозапись, которая за считанные секунды буквально взорвала все социальные сети. На видео Алексей и Ольга вместе исполняют общих хит, в один момент исполнитель подходит к поющей телеведущей и целует ее.Следует сказать, что реакция Бузовой шокировала ее фанатов, ведь их любимица ответила взаимностью Свику и даже поинтересовалась у артиста, любит ли он ее.Когда же Бузова поспешила уточнить, любит ли он ее как «любимый салат», Свик, не раздумывая, заявил, что Ольга для него больше, чем просто «любимый салат». К слову, сложно сказать, что это значит, артисты признались в своих отношениях или просто решили воспользоваться ситуацией для очередного хайпа.