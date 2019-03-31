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Ученые открыли удивительные факты про сновидения

Как известно, 30% своей жизни люди проводят во сне. Учёные выяснили, что за ночь человеку удаётся увидеть около пяти снов, длительность которых не превышает 90 минут.
Ученые открыли удивительные факты про сновидения

Исследователи утверждают, что сны способствуют переработке и хранению информации, а также обеспечивают нормализацию работы головного мозга.

Способность «видеть сны» люди обрели ещё будучи в утробе, и младенцы, таким образом, также не лишены этой возможности. Более того, у грудничков сновидения длятся намного дольше, чем у взрослого, и составляют 50% от всего времени, проведённого во сне. Сновидения помогают детям быстрее формироваться и познавать окружающий мир.

Сами сны, как правило, бывают бессмысленными и не логичными. Однако люди, у которых сновидения отсутствуют, чаще жалуются на проблемы с памятью.

Учёные составили перечень наиболее популярных «сюжетов», среди которых: бегство, профессиональные поражения, катастрофы, поиск тайных помещений, беременность.



 
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Наука
Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 15:02

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