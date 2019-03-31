Ученые открыли удивительные факты про сновидения





Исследователи утверждают, что сны способствуют переработке и хранению информации, а также обеспечивают нормализацию работы головного мозга.Способность «видеть сны» люди обрели ещё будучи в утробе, и младенцы, таким образом, также не лишены этой возможности. Более того, у грудничков сновидения длятся намного дольше, чем у взрослого, и составляют 50% от всего времени, проведённого во сне. Сновидения помогают детям быстрее формироваться и познавать окружающий мир.Сами сны, как правило, бывают бессмысленными и не логичными. Однако люди, у которых сновидения отсутствуют, чаще жалуются на проблемы с памятью.Учёные составили перечень наиболее популярных «сюжетов», среди которых: бегство, профессиональные поражения, катастрофы, поиск тайных помещений, беременность.