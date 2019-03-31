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Звезда Comedy Woman Мария Кравченко пожаловалась на Диснейленд в Париже из-за отсутствия здоровой еды

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко побывала в Париже, где посетила вместе с дочкой Викторией знаменитый Диснейленд. Знаменитость осталась недовольна парком развлечений из-за отсутствия здоровой еды в продаже.
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко пожаловалась на Диснейленд в Париже из-за отсутствия здоровой еды

Мария Кравченко исполнила задуманное, о чём информировала поклонников ранее. Её наследнице исполнилось четыре года и звезда решила сделать девочке подарок, побывав с ней в Париже. Главной достопримечательностью, обязательной к посещению, в программе звезды шоу Comedy Woman стал Диснейленд. Артистка пообещала следить за дочкой Викторией, ожидая невероятные эмоции, но сначала юмористка решила рассказать о своих ощущениях, оказавшихся не самыми положительными. Выяснилось, парк аттракционов не устроил экс-КВНщицу из-за отсутствия здоровой еды. Её дочь привыкла к супу в обед, но по вопросу детского питания, считает знаменитость, организаторам можно ставить провал, так как кругом только фастфуд и эту ситуацию она охарактеризовала как "безумие".

Мария Кравченко заявила, сказочному городку не хватает маленького уголка здорового питания, с ней согласились и подписчики. Фолловеры жалуются, такое происходит не только в Париже, но и во многих других аналогичных местах для детей.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:46

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