Звезда Comedy Woman Мария Кравченко пожаловалась на Диснейленд в Париже из-за отсутствия здоровой еды

Мария Кравченко исполнила задуманное, о чём информировала поклонников ранее. Её наследнице исполнилось четыре года и звезда решила сделать девочке подарок, побывав с ней в Париже. Главной достопримечательностью, обязательной к посещению, в программе звезды шоу Comedy Woman стал Диснейленд. Артистка пообещала следить за дочкой Викторией, ожидая невероятные эмоции, но сначала юмористка решила рассказать о своих ощущениях, оказавшихся не самыми положительными. Выяснилось, парк аттракционов не устроил экс-КВНщицу из-за отсутствия здоровой еды. Её дочь привыкла к супу в обед, но по вопросу детского питания, считает знаменитость, организаторам можно ставить провал, так как кругом только фастфуд и эту ситуацию она охарактеризовала как "безумие".Мария Кравченко заявила, сказочному городку не хватает маленького уголка здорового питания, с ней согласились и подписчики. Фолловеры жалуются, такое происходит не только в Париже, но и во многих других аналогичных местах для детей.