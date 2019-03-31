Составлен ТОП-5 бюджетных автомобилей для молодых парней
Далеко не у каждого парня до 25 лет есть возможность приобрести себе новый автомобиль. Специалисты, после изучения российского рынка поддержанных машин, составили ТОП-5 самых бюджетных авто, которые можно купить от 50 000 до 70 000 рублей.
Лидером среди самых доступных поддержанных машин в РФ стала Toyota Corolla. За озвученную выше сумму можно купить модель, выпускаемую с средины 80-х по середину 90-х годов. Цена варьируется в зависимости от состояния и генерации.
На втором месте расположился Volkswagen Golf II. Хэтчбэк из Германии имеет не только низкую стоимость, но и высокий уровень безопасности. Внешний вид авто схож с отечественной «девяткой».
Замыкает тройку лучших молодежных автомобилей BMW 3-Series E30. Его можно приобрести до 100 000 рублей. Такая «Бэха» имеет задний привод, хорошую управляемость и мощные двигатели.
На следующей позиции оказался достаточно резвый Ford Sierra. Мотор машины имеет объем 2,0 литра и отдачу в 115 лошадиных сил. Главная проблема старой модели - коррозия на кузове.
Завершает список самых бюджетных автомобилей отечественная Lada 2107. За минимальные деньги можно получить недорогую в обслуживании машину. «Семерка» имеет задний привод, что позволит молодым парням зимой подрифтовать на пустой площадке.
Лидером среди самых доступных поддержанных машин в РФ стала Toyota Corolla. За озвученную выше сумму можно купить модель, выпускаемую с средины 80-х по середину 90-х годов. Цена варьируется в зависимости от состояния и генерации.
На втором месте расположился Volkswagen Golf II. Хэтчбэк из Германии имеет не только низкую стоимость, но и высокий уровень безопасности. Внешний вид авто схож с отечественной «девяткой».
Замыкает тройку лучших молодежных автомобилей BMW 3-Series E30. Его можно приобрести до 100 000 рублей. Такая «Бэха» имеет задний привод, хорошую управляемость и мощные двигатели.
На следующей позиции оказался достаточно резвый Ford Sierra. Мотор машины имеет объем 2,0 литра и отдачу в 115 лошадиных сил. Главная проблема старой модели - коррозия на кузове.
Завершает список самых бюджетных автомобилей отечественная Lada 2107. За минимальные деньги можно получить недорогую в обслуживании машину. «Семерка» имеет задний привод, что позволит молодым парням зимой подрифтовать на пустой площадке.
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:12