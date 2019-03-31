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Новая Windows 10 должна стать вдвое быстрее предыдущей версии

По заявлению представителей Microsoft, новая Windows 10 должна стать вдвое быстрее предыдущей версии. Такие показатели были достигнуты за счёт отмены некоторых возможностей, создававших нагрузку на операционную систему.
Новая Windows 10 должна стать вдвое быстрее предыдущей версии

Корпорация решила убрать “Живые плитки”, признав их бесполезными, а также “тормозящими” систему. Ряд прочих продуктов и функций, долгое время предлагавшихся пользователям Windows 10, также удалят вследствие их бесполезности. Новое обновление должно появиться уже в ближайшие месяцы. Оно получит кодовое название Lite.

Специалисты Microsoft уже выложили тизеры обновленной сборки в билдах ОС Windows 10. Новую версию должны презентовать в мае месяце. Тогда же раскроют ее спецификации. При этом в доступе появится публичная бета-версия.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:56

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