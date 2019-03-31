Новая Windows 10 должна стать вдвое быстрее предыдущей версии





Корпорация решила убрать “Живые плитки”, признав их бесполезными, а также “тормозящими” систему. Ряд прочих продуктов и функций, долгое время предлагавшихся пользователям Windows 10, также удалят вследствие их бесполезности. Новое обновление должно появиться уже в ближайшие месяцы. Оно получит кодовое название Lite.Специалисты Microsoft уже выложили тизеры обновленной сборки в билдах ОС Windows 10. Новую версию должны презентовать в мае месяце. Тогда же раскроют ее спецификации. При этом в доступе появится публичная бета-версия.