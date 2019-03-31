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Стас Костюшкин попробовал на себе роль Аквамена в Таиланде

Стас Костюшкин опубликовал в своём микроблоге новый снимок, сделанный во время отдыха в Таиланде. Певец попробовал на себе роль Аквамена во время занятий дайвингом.
Стас Костюшкин попробовал на себе роль Аквамена в Таиланде

Стас Костюшкин в настоящий момент находится в отпуске, отдыхая в Таиланде. Музыкант отправился на азиатский курорт сразу после горнолыжного и старается максимально разнообразить отдых. Артист активно делится с фанатами в Instagram снимками, показывая им забавные кадры. На самой свежей фотографии он продемонстрировал, как попробовал на себе роль Аквамена. Для этого исполнитель во время занятий дайвингом снял кислородную маску, находясь на глубине. При этом знаменитость смог поприветствовать фанатов, широко им улыбнувшись.

Подписчики поразились смелостью кумира, не испугавшегося оказаться на морском дне без подачи кислорода. Они поблагодарили его за старания и оценили пост многочисленными одобрительными лайками, комплиментами и добрыми пожеланиями, но некоторые всё же предостерегли хозяина аккаунта, ведь подобные трюки могут быть опасными для жизни.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:37

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