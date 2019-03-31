Учёные назвали пять вырабатывающих “гормон молодости” продуктов





С утра натощак специалисты рекомендуют употреблять в пищу семена льна. Они обладают антиоксидантными свойствами, уменьшая воспалительные процессы в человеческом организме. Бобовые продукты (фасоль, чечевица и другие) помогают в выработке эстрогена. Их следует употреблять не реже двух/трёх раз в неделю. Данные продукты помогают предотвратить рак молочной железы.В винограде имеются фитогормоны, улучшающие состояние здоровья. В особенности это касается представительниц слабого пола. В молочных продуктах с высокой жирностью имеет место фитоэстроген. В сохранении молодости хорошим помощником является черный шоколад либо кофе. Данные продукты в случае регулярного их употребления повышают уровень эстрогена.