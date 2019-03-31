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Названо наиболее подходящее для войны с Россией оружие НАТО

Американское издание Business Insider выделил значимое вооружение НАТО. Указанное оружие, по мнению экспертов, наиболее подойдет для противостояния России в случае войны.
Названо наиболее подходящее для войны с Россией оружие НАТО

У НАТО в случае военного конфликта с другими странами есть возможность использовать стелс-истребитель американского производства F-35 Lightning II пятой конфигурации. В статье отмечается, что пока не существует аналога, сравнимого с данным лайнером по инновационному оборудованию и скрытности. В противовес «смертоносному» Су-35 издание поставило истребитель Eurofighter Typhoon, разработанный США совместно с некоторыми европейскими государствами.

НАТО может применить в предположительной войне с Россией бомбардировщик B-1B Lancer, а также модель B-2 Spirit и B-52, способные эффективно противостоять соперникам. Эксперты включили в список наиболее подходящего для противостояния России оружия воздушное судно P-8A Poseidon, считающееся лучшим «охотником» за подводными субмаринами наряду с фрегатами, стоящими на вооружении ряда стран ЕС.

Издание отметило вертолет AH-64 Apache. Боевой лайнер способен нести на борту до 16 боеголовок Hellfire. Лучшими среди бронетехники считаются танки - немецкий Leopard-2 с репутацией в мире «несокрушимого» аппарата, M1 Abrams американских разработчиков и Challenger-2, вышедший из Британии. Портал включил в список субмарины Virginia, авианосцы Nimitz и комплекс ПВО Patriot.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:51

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