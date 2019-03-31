Названо наиболее подходящее для войны с Россией оружие НАТО





У НАТО в случае военного конфликта с другими странами есть возможность использовать стелс-истребитель американского производства F-35 Lightning II пятой конфигурации. В статье отмечается, что пока не существует аналога, сравнимого с данным лайнером по инновационному оборудованию и скрытности. В противовес «смертоносному» Су-35 издание поставило истребитель Eurofighter Typhoon, разработанный США совместно с некоторыми европейскими государствами.НАТО может применить в предположительной войне с Россией бомбардировщик B-1B Lancer, а также модель B-2 Spirit и B-52, способные эффективно противостоять соперникам. Эксперты включили в список наиболее подходящего для противостояния России оружия воздушное судно P-8A Poseidon, считающееся лучшим «охотником» за подводными субмаринами наряду с фрегатами, стоящими на вооружении ряда стран ЕС.Издание отметило вертолет AH-64 Apache. Боевой лайнер способен нести на борту до 16 боеголовок Hellfire. Лучшими среди бронетехники считаются танки - немецкий Leopard-2 с репутацией в мире «несокрушимого» аппарата, M1 Abrams американских разработчиков и Challenger-2, вышедший из Британии. Портал включил в список субмарины Virginia, авианосцы Nimitz и комплекс ПВО Patriot.