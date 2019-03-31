Американские горки избавят от камней в почках





Уролог Дэвид Вартингер, вдохновленный историями пациентов об очищении почек через несколько часов после катания на «железной дороге горы Грома», решил проверить теорию на практике. Специалист два десятка раз прокатился на аттракционе с рюкзаком, упакованным специальным оборудованием. Ученый прихватил 3D-модель почки, наполненной мочой, и с тремя 4-миллиметровыми камнями внутри.Как показало исследование, у пациента, сидящего в последнем вагоне поезда, шанс выхода образований естественным путем составляет около 64%. У людей, занявших места в первых рядах, вероятность избавления от камней намного ниже – 16%.