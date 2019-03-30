Nissin и HyperX разработали наушники в виде чашки лапши HyperX Cup MIX-Ins.
Японский производитель Nissin решил объединиться с HyperX для разработки лимитированных наушников HyperX Cup MIX-Ins. На рынках интересная новинка в виде чашки лапши появится, предположительно, 1 апреля.
Наушники выйдут ограниченным тиражом. Судя по опубликованным в Сети снимкам, форма продукта получилась весьма необычной. HyperX Cup MIX-Ins получили также съемный микрофон «Microphork», созданный в виде вилки.
Новинка от компаний Nissin и HyperX может похвастаться обеспечением кристально чистого качества звучания и подавлять глухие звуки. Другие детали о новейшей разработке пока остаются неизвестными.
Наушники выйдут ограниченным тиражом. Судя по опубликованным в Сети снимкам, форма продукта получилась весьма необычной. HyperX Cup MIX-Ins получили также съемный микрофон «Microphork», созданный в виде вилки.
Новинка от компаний Nissin и HyperX может похвастаться обеспечением кристально чистого качества звучания и подавлять глухие звуки. Другие детали о новейшей разработке пока остаются неизвестными.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Вчера, 23:11