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Nissin и HyperX разработали наушники в виде чашки лапши HyperX Cup MIX-Ins.

Японский производитель Nissin решил объединиться с HyperX для разработки лимитированных наушников HyperX Cup MIX-Ins. На рынках интересная новинка в виде чашки лапши появится, предположительно, 1 апреля.
Nissin и HyperX разработали наушники в виде чашки лапши HyperX Cup MIX-Ins.

Наушники выйдут ограниченным тиражом. Судя по опубликованным в Сети снимкам, форма продукта получилась весьма необычной. HyperX Cup MIX-Ins получили также съемный микрофон «Microphork», созданный в виде вилки.

Новинка от компаний Nissin и HyperX может похвастаться обеспечением кристально чистого качества звучания и подавлять глухие звуки. Другие детали о новейшей разработке пока остаются неизвестными.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Вчера, 23:11

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