Смартфон Umidigi F1 Play получил ценник в $200
Смартфон Umidigi F1 Play, представленный миру около двух недель назад, эксперты называют «убийцей» флагманов из-за его сравнительно низкой стоимости при достойных характеристиках. Разработчики оценили новое мобильное устройство в $200.
Бюджетный гаджет, основанный на восьмиядерном чипе MediaTek Helio P60, сможет составить достойную конкуренцию Redmi Note 7 Pro, отличающемуся высокой производительностью, а также ряду других аппаратов с ценником в $500.
Umidigi F1 Play оснащается дисплеем FHD+ с каплевидным вырезом, имеет 6 ГБ ОЗУ, камеры – основную с двумя датчиками 48/8 Мп и фронтальную на 16 Мп. Смартфон за $200 может похвастаться АКБ объемом 5150 мАч и поддержкой технологии скоростной зарядки.
Бюджетный гаджет, основанный на восьмиядерном чипе MediaTek Helio P60, сможет составить достойную конкуренцию Redmi Note 7 Pro, отличающемуся высокой производительностью, а также ряду других аппаратов с ценником в $500.
Umidigi F1 Play оснащается дисплеем FHD+ с каплевидным вырезом, имеет 6 ГБ ОЗУ, камеры – основную с двумя датчиками 48/8 Мп и фронтальную на 16 Мп. Смартфон за $200 может похвастаться АКБ объемом 5150 мАч и поддержкой технологии скоростной зарядки.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:03