Смартфон Umidigi F1 Play получил ценник в $200





Бюджетный гаджет, основанный на восьмиядерном чипе MediaTek Helio P60, сможет составить достойную конкуренцию Redmi Note 7 Pro, отличающемуся высокой производительностью, а также ряду других аппаратов с ценником в $500.Umidigi F1 Play оснащается дисплеем FHD+ с каплевидным вырезом, имеет 6 ГБ ОЗУ, камеры – основную с двумя датчиками 48/8 Мп и фронтальную на 16 Мп. Смартфон за $200 может похвастаться АКБ объемом 5150 мАч и поддержкой технологии скоростной зарядки.