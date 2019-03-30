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Смартфон Umidigi F1 Play получил ценник в $200

Смартфон Umidigi F1 Play, представленный миру около двух недель назад, эксперты называют «убийцей» флагманов из-за его сравнительно низкой стоимости при достойных характеристиках. Разработчики оценили новое мобильное устройство в $200.
Смартфон Umidigi F1 Play получил ценник в $200

Бюджетный гаджет, основанный на восьмиядерном чипе MediaTek Helio P60, сможет составить достойную конкуренцию Redmi Note 7 Pro, отличающемуся высокой производительностью, а также ряду других аппаратов с ценником в $500.

Umidigi F1 Play оснащается дисплеем FHD+ с каплевидным вырезом, имеет 6 ГБ ОЗУ, камеры – основную с двумя датчиками 48/8 Мп и фронтальную на 16 Мп. Смартфон за $200 может похвастаться АКБ объемом 5150 мАч и поддержкой технологии скоростной зарядки.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:03

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