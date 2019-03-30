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Microsoft возобновила разработку сгибающегося смартфона Surface Phone

Одна из крупнейших транснациональных компаний Microsoft возобновила разработку сгибающегося смартфона Surface Phone. Во Всемирной паутине появились снимки механизма, который, предположительно, используется в производстве новинки.
Microsoft возобновила разработку сгибающегося смартфона Surface Phone

Недавно было известно, что проект разработки инновационного смартфона корпорацией Microsoft «заморозили», но некоторое время назад на сайте WIPO появилась информация о шарнирном механизме, который будет использоваться в гибком Surface Phone. Ранее инсайдеры заявляли о продолжении работы над данным устройством.

Глядя на снимки механизма из Сети, специалисты предполагают, что Surface Phone можно будет использовать как ноутбук. Нижний дисплей послужит виртуальной клавиатурой, а верхний - экраном. Гаджет будет открываться на 360° благодаря шарнирному механизму.

Если верить предоставленной инсайдерами информации, то корпорация презентует новый Surface Phone в 2019 году.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:21

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