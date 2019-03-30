В Москве на авто актера Виктора Супруна с высоты упал мужчина





Супрун в беседе с журналистами рассказал, что, услышав сирену, он выглянул в окно и увидел бездыханного человека, лежащего у машины. Мужчина, как выяснили правоохранители, сначала упал на автомобиль актера, а затем повалился на землю. Погибший являлся 57-летним соседом звезды сериалов, проживавшим на пятом этаже.Медики обнаружили на теле пострадавшего травмы, характерные для падения с высоты. Обстоятельства трагедии расследуют полицейские Москвы.