В Москве на авто актера Виктора Супруна с высоты упал мужчина
В Москве 30 марта на машину Виктора Супруна, припаркованную у дома, с высоты упал мужчина. Актер, известный зрителям по многим отечественным сериалам, узнал о происшествии, когда в его авто сработала сигнализация.
Супрун в беседе с журналистами рассказал, что, услышав сирену, он выглянул в окно и увидел бездыханного человека, лежащего у машины. Мужчина, как выяснили правоохранители, сначала упал на автомобиль актера, а затем повалился на землю. Погибший являлся 57-летним соседом звезды сериалов, проживавшим на пятом этаже.
Медики обнаружили на теле пострадавшего травмы, характерные для падения с высоты. Обстоятельства трагедии расследуют полицейские Москвы.
Супрун в беседе с журналистами рассказал, что, услышав сирену, он выглянул в окно и увидел бездыханного человека, лежащего у машины. Мужчина, как выяснили правоохранители, сначала упал на автомобиль актера, а затем повалился на землю. Погибший являлся 57-летним соседом звезды сериалов, проживавшим на пятом этаже.
Медики обнаружили на теле пострадавшего травмы, характерные для падения с высоты. Обстоятельства трагедии расследуют полицейские Москвы.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:38