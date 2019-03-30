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В Москве на авто актера Виктора Супруна с высоты упал мужчина

В Москве 30 марта на машину Виктора Супруна, припаркованную у дома, с высоты упал мужчина. Актер, известный зрителям по многим отечественным сериалам, узнал о происшествии, когда в его авто сработала сигнализация.
В Москве на авто актера Виктора Супруна с высоты упал мужчина

Супрун в беседе с журналистами рассказал, что, услышав сирену, он выглянул в окно и увидел бездыханного человека, лежащего у машины. Мужчина, как выяснили правоохранители, сначала упал на автомобиль актера, а затем повалился на землю. Погибший являлся 57-летним соседом звезды сериалов, проживавшим на пятом этаже.

Медики обнаружили на теле пострадавшего травмы, характерные для падения с высоты. Обстоятельства трагедии расследуют полицейские Москвы.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:38

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