Дочка Кристины Орбакайте освоила экстремальный спорт

В свою очередь Клавдия встала на лыжи ещё в 3 года. На сегодняшний день она может дать фору многим взрослым любителям данного вида спорта. Девочка уверенно ездит на лыжах, преодолевая с лёгкостью взрослые горные склоны, а также развивая довольно высокие скорости. В свою очередь Кристина Орбакайте очень гордится достижениями и успехами своей дочки. Российская исполнительница опубликовала видео в Instagram, на которых видно, как Клавдия с лёгкостью катается на горных лыжах. При этом она показывает отличные навыки.Некоторые фолловеры выразили опасения, что девочка развивает такую большую скорость. Также подписчики отметили, что Клавдия - бесстрашная и талантливая спортсменка.