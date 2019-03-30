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Дочка Кристины Орбакайте освоила экстремальный спорт

Дочка Кристины Орбакайте – Клавдия смогла освоить экстремальный спорт. Звёздная девочка довольно долго и серьезно занимается горнолыжным спортом.
Дочка Кристины Орбакайте освоила экстремальный спорт

В свою очередь Клавдия встала на лыжи ещё в 3 года. На сегодняшний день она может дать фору многим взрослым любителям данного вида спорта. Девочка уверенно ездит на лыжах, преодолевая с лёгкостью взрослые горные склоны, а также развивая довольно высокие скорости. В свою очередь Кристина Орбакайте очень гордится достижениями и успехами своей дочки. Российская исполнительница опубликовала видео в Instagram, на которых видно, как Клавдия с лёгкостью катается на горных лыжах. При этом она показывает отличные навыки.

Некоторые фолловеры выразили опасения, что девочка развивает такую большую скорость. Также подписчики отметили, что Клавдия - бесстрашная и талантливая спортсменка.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:46

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