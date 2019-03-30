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Медики выяснили, чем клубника полезна для организма

Интернациональная ассоциация медиков после проведения исследований выяснила, чем клубника полезна для организма человека. Как оказалось, эта ягода уменьшает риск появления болезней сердца, онкологии, а также нормализует уровень глюкозы и холестерина в крови.
Медики выяснили, чем клубника полезна для организма

Из научных обзоров известно, что клубника уменьшает количество консервантов в крови, воспаления и окисление холестерина. Потребление ягод способствует нормализации жирового обмена и антиоксидантному статусу крови.

В ходе эксперимента добровольцы ели клубнику каждый день в течении 4-12 недель, после чего у них взяли анализ крови, который показал, что у участников уменьшились воспалительные процессы, уровень вредного стерина, а глюкоза стала лучше усваиваться организмом.

Медики также отметили пользу клубники в предотвращении второго типа диабета и метаболического синдрома X. Доказано, что у животных, которые постоянно ели клубнику, замедлился рост злокачественных опухолей в полости рта и на печени.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:12

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