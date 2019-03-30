Медики выяснили, чем клубника полезна для организма





Из научных обзоров известно, что клубника уменьшает количество консервантов в крови, воспаления и окисление холестерина. Потребление ягод способствует нормализации жирового обмена и антиоксидантному статусу крови.В ходе эксперимента добровольцы ели клубнику каждый день в течении 4-12 недель, после чего у них взяли анализ крови, который показал, что у участников уменьшились воспалительные процессы, уровень вредного стерина, а глюкоза стала лучше усваиваться организмом.Медики также отметили пользу клубники в предотвращении второго типа диабета и метаболического синдрома X. Доказано, что у животных, которые постоянно ели клубнику, замедлился рост злокачественных опухолей в полости рта и на печени.