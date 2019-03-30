Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 получил эксклюзивную для флагмана Mi 9 тёмную тему





Как сообщили владельцы устройств Xiaomi, слайдер Mi Mix 3, выпущенный в продажу в прошлом году, теперь имеет тёмную тему во всех разделах меню. Чтобы получить функцию, необходимо установить прошивку MIUI 10 9.3.27, а затем зайти в настройки дисплея. Ранее тема была эксклюзивной для флагмана Mi 9.Xiaomi выложила график обновлений на март-апрель, когда прошивку смогут скачать владельцы других старых смартфонов. Вместе с некоторыми функциями Mi 9 тёмную тему добавят моделям из линеек Redmi Note, Mi 8, 6X, Mi Mix и так далее.