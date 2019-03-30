Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных транспортных средств на авторынке России





Данное авто называют в народе «самой крепкой» машиной в мире. Специалисты отмечают, что данное авто стоит не дёшево, однако надёжность это оправдывает. На втором месте размещается Toyota Corolla. Данное транспортное средство очень любит население Приморья. По словам экспертов, модель является настолько долговечной, что её можно в дальнейшем передавать по наследству. Третье место досталось Mercedes SLK. Транспортное средство считается самым надежным, а также компактным кабриолетом на мировом рынке авто.Специалисты в рейтинг самых надежных моделей также включили такие автомобили, как Toyota RAV4, а также Toyota Avensis.