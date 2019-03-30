АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Hubble сфотографировал звёздное скопление Дикая Утка
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных транспортных средств на авторынке России

Российские специалисты анонсировали список самых надежных транспортных средств. Первое место досталось версии Porsche 911.
Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных транспортных средств на авторынке России

Данное авто называют в народе «самой крепкой» машиной в мире. Специалисты отмечают, что данное авто стоит не дёшево, однако надёжность это оправдывает. На втором месте размещается Toyota Corolla. Данное транспортное средство очень любит население Приморья. По словам экспертов, модель является настолько долговечной, что её можно в дальнейшем передавать по наследству. Третье место досталось Mercedes SLK. Транспортное средство считается самым надежным, а также компактным кабриолетом на мировом рынке авто.

Специалисты в рейтинг самых надежных моделей также включили такие автомобили, как Toyota RAV4, а также Toyota Avensis.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lotus в апреле презентует электрический
Ксения Собчак показала забавную гримасу
Ольга Орлова получила в подарок от
Президент РАН объяснил необходимость
Hyundai Santa Fe и Subaru Forester
Российские педагоги разделись в
Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных
Дмитрий Тарасов преподнес Анастасии
Модель журнала Playboy Келси Тернер
Ученые обнаружили на Мадагаскаре пять
Ольга Бузова интригует фанатов
Названы участницы «Дома-2», переставшие
Кейт Миддлтон возмутила публикация в
Aurus представил снимок нового минивэна
«Вторая свадьба»: Дима Билан разыграл
Самолёт-беспилотник США провёл разведку
В Калифорнии ученые нашли ранее
PR-директор Анна Исаева: Юлия Началова
«Готовит свой Stand Up»: Сын Павла Воли
Lexus в Шанхае представит новую
Военный эксперт рассказал о ядерном
В России цена на iPhone Х опустилась
«Не умеешь любить»: Рита Дакота
Алена Апина без штанов
Телескоп “Хаббл” зафиксировал процесс
Анна Седокова не стыдится наличия у
Татьяна Мусульбес в эфире "Дома-2" была
iPhone XS оказался прочнее смартфона
Honda предложит новый хэтчбек Jazz
Эксперты назвали причины закипания
Просмотреть все новости