В Татарстане в Балтасинском районе 8 детей попали в больницу после посещения бассейна
На территории Татарстана в Балтасинском районе 8 детей очутились в больнице после того, как посетили бассейн. Они начали кашлять, у них наблюдалось затрудненное дыхание, тошнота, периодическое головокружение.
Когда дети поступили в медицинское учреждение, половина из них были в состоянии лёгкой степени, а другие в средней степени тяжести. В настоящее время дети пребывают под наблюдением квалифицированных врачей.
В больницу с аналогичными жалобами поступили двое взрослых граждан. Они почувствовали себя плохо, как и дети, после проведённых занятий в бассейне. Медицинские специалисты осмотрели пациентов, а также отпустили их на амбулаторное лечение.
Когда дети поступили в медицинское учреждение, половина из них были в состоянии лёгкой степени, а другие в средней степени тяжести. В настоящее время дети пребывают под наблюдением квалифицированных врачей.
В больницу с аналогичными жалобами поступили двое взрослых граждан. Они почувствовали себя плохо, как и дети, после проведённых занятий в бассейне. Медицинские специалисты осмотрели пациентов, а также отпустили их на амбулаторное лечение.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:17