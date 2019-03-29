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В Татарстане в Балтасинском районе 8 детей попали в больницу после посещения бассейна

На территории Татарстана в Балтасинском районе 8 детей очутились в больнице после того, как посетили бассейн. Они начали кашлять, у них наблюдалось затрудненное дыхание, тошнота, периодическое головокружение.

В Татарстане в Балтасинском районе 8 детей попали в больницу после посещения бассейна


Когда дети поступили в медицинское учреждение, половина из них были в состоянии лёгкой степени, а другие в средней степени тяжести. В настоящее время дети пребывают под наблюдением квалифицированных врачей.

В больницу с аналогичными жалобами поступили двое взрослых граждан. Они почувствовали себя плохо, как и дети, после проведённых занятий в бассейне. Медицинские специалисты осмотрели пациентов, а также отпустили их на амбулаторное лечение.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:17

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