Учёные: Прием холодного душа имеет свои преимущества





Даная процедура – это отличное решение для начала дня. Во время утренних тренировок холодная вода уменьшает температуру поврежденных тканей, сужая кровеносные сосуды. Холодный душ облегчает любую боль, снижая воспаление в скелетных мышцах, снимая напряжение с нервных окончаний. Первое прикосновение к холодной воде приводит к тому, что затрудняется дыхание, увеличивается общее потребление кислорода. Это приводит к улучшению кровообращения, а также частоты сердечных сокращений. Телом сжигается больше калорий для выработки тепла, поддержания оптимальной температуры тела. В данном случае повышается метаболизм.Холодный душ снимает симптомы депрессии, интенсивно воздействуя на рецепторы кожи, посылающие электрические импульсы к мозгу от нервных периферических окончаний. Также данная процедура помогает снять усталость.