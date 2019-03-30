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Учёные: Прием холодного душа имеет свои преимущества

Исследователи заявили, что прием холодного душа имеет свои преимущества. Холодная вода стимулирует потерю веса, воздействуя на бурый жир.

Учёные: Прием холодного душа имеет свои преимущества


Даная процедура – это отличное решение для начала дня. Во время утренних тренировок холодная вода уменьшает температуру поврежденных тканей, сужая кровеносные сосуды. Холодный душ облегчает любую боль, снижая воспаление в скелетных мышцах, снимая напряжение с нервных окончаний. Первое прикосновение к холодной воде приводит к тому, что затрудняется дыхание, увеличивается общее потребление кислорода. Это приводит к улучшению кровообращения, а также частоты сердечных сокращений. Телом сжигается больше калорий для выработки тепла, поддержания оптимальной температуры тела. В данном случае повышается метаболизм.

Холодный душ снимает симптомы депрессии, интенсивно воздействуя на рецепторы кожи, посылающие электрические импульсы к мозгу от нервных периферических окончаний. Также данная процедура помогает снять усталость.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:01

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