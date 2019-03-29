СМИ Австрии рассказали о скрываемом на китайских контейнеровозах оружии для США
Австрийские СМИ рассказали о скрываемом в китайских грузовых контейнерах оружии для атаки США. Замаскированные военные корабли могли быть построены по образцу российского комплекса "Клаб-К".
Пресса Австрии обсудила запуск китайской армией ракеты большой дальности из контейнеровоза, сообщает "ПолитРоссия". У Пентагона появились все основания считать торговый флот КНР потенциальным военным. Поскольку товары из Китая доставляет огромное число судов, это даёт возможность нанести по США внезапный удар.
Австрийские СМИ предполагают, что образцом для замаскированного под контейнеровоз военного корабля послужил российский "Клаб-К". Ракетный комплекс также имеет вид стандартного морского контейнера.
Настолько тщательно спрятанное оружие крайне трудно найти при осмотре судна. В качестве снаряда Китай может использовать модификацию YJ-18C - противокорабельную ракету.
Торговые порты также становятся скрытыми военными базами. В качестве меры безопасности американское правительство может ввести усиленный контроль. В США ужесточится проверка портов и торговых судов из КНР.
Пресса Австрии обсудила запуск китайской армией ракеты большой дальности из контейнеровоза, сообщает "ПолитРоссия". У Пентагона появились все основания считать торговый флот КНР потенциальным военным. Поскольку товары из Китая доставляет огромное число судов, это даёт возможность нанести по США внезапный удар.
Австрийские СМИ предполагают, что образцом для замаскированного под контейнеровоз военного корабля послужил российский "Клаб-К". Ракетный комплекс также имеет вид стандартного морского контейнера.
Настолько тщательно спрятанное оружие крайне трудно найти при осмотре судна. В качестве снаряда Китай может использовать модификацию YJ-18C - противокорабельную ракету.
Торговые порты также становятся скрытыми военными базами. В качестве меры безопасности американское правительство может ввести усиленный контроль. В США ужесточится проверка портов и торговых судов из КНР.
Политика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:28