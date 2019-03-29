Американские биологи смогут сделать людей невидимыми для комаров





«Комары могут искать людей в 2 раза реже, если будет блокирован рецептор IR8A. Запахи, мешающие его работе, смогут стать компонентами средств-репеллентов. В таком отношении наше открытие поможет человек стать невидимым для комаров», – рассказал Мэттью Дегеннаро, сотрудник университета Флориды.Некоторые кровососущие насекомые ищут человека-жертву по избытку углекислоты в воздухе и по запаху: в нем комбинируются вырабатываемые органами летучие молекулы, а также вещества из микрофлоры. Биологи давно анализируют обонятельные вкусы комаров. Сейчас Дегеннаро с его коллегами нашли ответ на вопрос, по какой причине некоторые насекомые ищут человека, а не животных. Ученые давно считали, что они ориентируются на запах пота, но пока не было ясно, какой компонент их привлекает.Сейчас ученые-биологи нашли ответ, изучая генно-модифицированных насекомых, у которых они выключали один участок ДНК, связанный с их обонятельным органом. Выращивая таких насекомых, ученые перемещали их в емкость, у чьего выхода была камера с сеткой, куда исследователи вводили руку или образцы человеческого пота.Следя за количеством комаров, который пытались проникнуть сквозь сетку, биологи оценивали действенность терапии и роль рецепторов в понимании запахов. Основную роль играл ген IR8A, чье удаление снижало желание насекомого искать жертву-человека. Ученые выяснили, что ген распознает запах за счет присутствующих в поте молекул молочной кислоты.