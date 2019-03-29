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Американские биологи смогут сделать людей невидимыми для комаров

Американские ученые-биологи разобрались, как комары могут распознавать запах пота человека при поиске жертвы. Также они узнали, как сделать людей для таких насекомых невидимыми.
Американские биологи смогут сделать людей невидимыми для комаров

«Комары могут искать людей в 2 раза реже, если будет блокирован рецептор IR8A. Запахи, мешающие его работе, смогут стать компонентами средств-репеллентов. В таком отношении наше открытие поможет человек стать невидимым для комаров», – рассказал Мэттью Дегеннаро, сотрудник университета Флориды.

Некоторые кровососущие насекомые ищут человека-жертву по избытку углекислоты в воздухе и по запаху: в нем комбинируются вырабатываемые органами летучие молекулы, а также вещества из микрофлоры. Биологи давно анализируют обонятельные вкусы комаров. Сейчас Дегеннаро с его коллегами нашли ответ на вопрос, по какой причине некоторые насекомые ищут человека, а не животных. Ученые давно считали, что они ориентируются на запах пота, но пока не было ясно, какой компонент их привлекает.

Сейчас ученые-биологи нашли ответ, изучая генно-модифицированных насекомых, у которых они выключали один участок ДНК, связанный с их обонятельным органом. Выращивая таких насекомых, ученые перемещали их в емкость, у чьего выхода была камера с сеткой, куда исследователи вводили руку или образцы человеческого пота.

Следя за количеством комаров, который пытались проникнуть сквозь сетку, биологи оценивали действенность терапии и роль рецепторов в понимании запахов. Основную роль играл ген IR8A, чье удаление снижало желание насекомого искать жертву-человека. Ученые выяснили, что ген распознает запах за счет присутствующих в поте молекул молочной кислоты.



 
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Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 15:20

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