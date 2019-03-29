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"Не было обратного пути": Аглая Тарасова о кардинальной смене имиджа

Аглая Тарасова высказалась о кардинальной смене имиджа для сериала "Подкидыш". Актриса призналась, что у неё просто не было обратного пути.
"Не было обратного пути": Аглая Тарасова о кардинальной смене имиджа

Тарасова рассказала о том, как решилась на короткую стрижку ради сериала "Подкидыш". В ретродетективе актриса исполнила роль сироты-комсомолки со строгими манерами и скудным гардеробом. Поскольку знаменитости необходимо было отстричь половину волос, она отчаянно сопротивлялась.

Когда звезда случайно уснула в гримёрной, художник по гриму воспользовался возможностью и сделал стрижку. Первые несколько дней Тарасова была в шоке. Смирившись, она поработала над новым образом и уже без стеснения появляется на фото и публике с короткими волосами.

Для "Подкидыша" также пошили много советских аутентичных костюмов. Художник Марк Ли просмотрел немало старых семейных фотографий, глядя на то, как одевались обычные граждане СССР.

Тарасова признаётся, с героиней они очень близки по духу. Премьера "Подкидыша" на "Первом канале" состоится 1 апреля в 21:30.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:00

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