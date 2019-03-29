АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Удар по конфиденциальности»: Голосовые помощники Google и Alexa слушают не только родителей, но и их детей
EUR 72.89 USD 64.80
Курс валют на 29.03.2019

Samsung представила планшет Galaxy Tab A 8.0 с поддержкой стилуса S Pen

Компания Samsung официально представила свой обновленный планшет Galaxy Tab A 8.0 (2019). Новинка получила более компактный размер, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ внутренней памяти, а также оснащена поддержкой стилуса S Pen.
Samsung представила планшет Galaxy Tab A 8.0 с поддержкой стилуса S Pen

Месяц назад компания Samsung выпустила планшет Galaxy Tab A 10.1, но уже сейчас официально представила другое подобное устройство - обновленный Galaxy Tab A 8.0 (2019). Эта модель уже имеется в линейке бренда, но версия текущего года получила некоторые изменения и улучшения. Сам планшет стал более компактным, у него изменилось положение фронтальной камеры, теперь она находится чуть правее динамика, но самая главная особенность новинки – это поддержка стилуса S Pen.

Экран Galaxy Tab A 8.0 (2019) имеет диагональ 8 дюймов, разрешение 1920x1200 пикселей, а само устройство функционирует на базе процессора Exynos 7904, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ внутренней памяти, а также поддерживает microSD. Планшет оснащен 8 МП основной и 5 МП фронтальной камерами, емкость аккумулятора составляет 4200 мАч. Устройство поддерживает технологию Bluetooth 5.0 LE, LTE и Wi-Fi. Масса Galaxy Tab A 8.0 (2019) составляет 325 граммов, а ширина – 8,9 миллиметра. Дата старта продаж и цена новинки пока неизвестны, компания Samsung должна предоставить эти данные уже в ближайшее время.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Началова оказалась одной из самых
В Приморье 80-летний водитель Toyota
Обновление для Android позволит войти в
Кара Делевинь откровенно рассказала о
Актриса Елена Корикова опровергла
Американские биологи смогут сделать
«Удар по конфиденциальности»:
Мать внебрачного сына Станислава
Маг Густав Кун раскрыл феномен фокуса с
Эксперты дали оценку работе Нурсултана
"Не было обратного пути": Аглая
Виктор Медведчук не исключает третий
Президент России присвоил звание
Samsung представила планшет Galaxy Tab
Ученые: Антибиотик клофазимин можно
В Ленобласти нашли труп рыбака с iPhone
Супруга Евгения Малкина ради мужа
В Москве женщина месяц держала в
В России ученым удалось создать «живую»
Устроивший смертельное ДТП в Москве
Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков
Екатерина Шпица рассмешила Ивана
Эксперты: Интересные факты из жизни
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки»
Труп пропавшей месяц назад женщины в
«Я теперь не занимаюсь своими детьми»:
В Сети опубликованы первые чертежи
Компания Volvo планирует запустить в
Леонид Агутин спел песню Владимира
Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1
Просмотреть все новости