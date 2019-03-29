Samsung представила планшет Galaxy Tab A 8.0 с поддержкой стилуса S Pen

Месяц назад компания Samsung выпустила планшет Galaxy Tab A 10.1, но уже сейчас официально представила другое подобное устройство - обновленный Galaxy Tab A 8.0 (2019). Эта модель уже имеется в линейке бренда, но версия текущего года получила некоторые изменения и улучшения. Сам планшет стал более компактным, у него изменилось положение фронтальной камеры, теперь она находится чуть правее динамика, но самая главная особенность новинки – это поддержка стилуса S Pen.Экран Galaxy Tab A 8.0 (2019) имеет диагональ 8 дюймов, разрешение 1920x1200 пикселей, а само устройство функционирует на базе процессора Exynos 7904, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ внутренней памяти, а также поддерживает microSD. Планшет оснащен 8 МП основной и 5 МП фронтальной камерами, емкость аккумулятора составляет 4200 мАч. Устройство поддерживает технологию Bluetooth 5.0 LE, LTE и Wi-Fi. Масса Galaxy Tab A 8.0 (2019) составляет 325 граммов, а ширина – 8,9 миллиметра. Дата старта продаж и цена новинки пока неизвестны, компания Samsung должна предоставить эти данные уже в ближайшее время.