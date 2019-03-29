Эксперты назвали плюсы и минусы регулярного сна с домашними животными





Формирование привычки регулярного сна с домашними животными – это серьезное решение, рассказывают эксперты. К такой ситуации привыкает и человек, и его спутник, а в случае прекращения совместного отдыха они оба могут быть подвержены сильному стрессу. Поэтому специалисты рекомендуют относится к этому вопросу серьезно. Они отмечают, наличие собаки или кошки в кровати является источником комфорта, безопасности, стабильности и расслабления. Регулярный сон с домашними животными положительно влияет на настроение и общее состояние организма, уменьшает ощущение одиночества и ненужности. Все это, отмечают эксперты, говорит о важности собак и кошек в многих жизни людей.Регулярный сон с домашним животным имеет и ряд минусов. Главный из них – это взаимное неудобство. Человек и его питомец имеют разные строения тела, но самое главное – это отличие в циклах сна и бодрствования. Поэтому домашние животные очень часто могут будить человека в 6 утра, так как считают, что пришло время активной деятельности. Эксперты порекомендовали людям провести эксперимент и поспать 1-2 ночи со своей собакой или кошкой, но не дольше, так как у животных очень быстро сформируется подобная привычка.