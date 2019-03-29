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Компания Volvo планирует запустить в России первый сервис аренды авто по подписке

Компания Volvo планирует запуск в России первого сервиса аренды авто по подписке. Данный проект запланирован на июнь месяц.

Компания Volvo планирует запустить в России первый сервис аренды авто по подписке


Информация передана Антоном Свекольниковым, являющимся директором по корпоративным современным коммуникациям, а также мероприятиям. Он отметил, что в рамках данного проекта примут участие непосредственно столичные дилеры. В свою очередь для аренды предлагают ограниченную партию авто версии Volvo XC60. Услуга рассчитана на людей возрастом от 25 лет. Водительский стаж в учёт принимать не будут.

Для аренды транспортного средства потребуется заполнить специальную онлайн-анкету, предоставить пакет определённой документации. Далее в системе регистрируется банковская карта, а также производится первый платеж. Данная годовая подписка расценивается в 59 500 рублей в месяц.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:15

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