Компания Volvo планирует запустить в России первый сервис аренды авто по подписке





Информация передана Антоном Свекольниковым, являющимся директором по корпоративным современным коммуникациям, а также мероприятиям. Он отметил, что в рамках данного проекта примут участие непосредственно столичные дилеры. В свою очередь для аренды предлагают ограниченную партию авто версии Volvo XC60. Услуга рассчитана на людей возрастом от 25 лет. Водительский стаж в учёт принимать не будут.Для аренды транспортного средства потребуется заполнить специальную онлайн-анкету, предоставить пакет определённой документации. Далее в системе регистрируется банковская карта, а также производится первый платеж. Данная годовая подписка расценивается в 59 500 рублей в месяц.