Конспирологи: Планета Нибиру могла разбудить вулкан Попокатепетль
Конспирологи заявили, что Нибиру могла разбудить вулкан Попокатепетль в Мексике. По движению Планеты X энтузиасты подсчитали, когда в ближайшие месяцы произойдут новые извержения и землетрясения.
Конспирологи считают, что вращение Нибиру по орбите может провоцировать не только Попокатепетль, но и другие вулканы на Земле. Так, на сегодняшний день эвакуация угрожает 275 тысячам жителей Мексики. Учёные регистрируют в Попокатепетле движения магмы и множественные выбросы пепла.
Вулканическая активность связана с глобальными процессами в земной мантии. Так называемый сейсмический рой зарегистрировали на Гавайских островах у Большого острова. Землетрясения возникли в подводной части ещё одного вулкана - Килауэа.
Ресурс The End Times Forecaster составил таблицу всех сейсмических активностей за прошедшее десятилетие, пересчитав полученные данные на паттерны по 47 дней. Конспирологи считают данный период циклом обращения наиболее тяжёлого тела в системе Нибиру вокруг тёмной звезды.
Таким образом, можно узнать приблизительные даты, когда произойдёт землетрясение в 8 баллов или вулканические извержения. Независимые исследователи называют цифры: 18 апреля, 4 июня и 21 июля.
Конспирологи считают, что вращение Нибиру по орбите может провоцировать не только Попокатепетль, но и другие вулканы на Земле. Так, на сегодняшний день эвакуация угрожает 275 тысячам жителей Мексики. Учёные регистрируют в Попокатепетле движения магмы и множественные выбросы пепла.
Вулканическая активность связана с глобальными процессами в земной мантии. Так называемый сейсмический рой зарегистрировали на Гавайских островах у Большого острова. Землетрясения возникли в подводной части ещё одного вулкана - Килауэа.
Ресурс The End Times Forecaster составил таблицу всех сейсмических активностей за прошедшее десятилетие, пересчитав полученные данные на паттерны по 47 дней. Конспирологи считают данный период циклом обращения наиболее тяжёлого тела в системе Нибиру вокруг тёмной звезды.
Таким образом, можно узнать приблизительные даты, когда произойдёт землетрясение в 8 баллов или вулканические извержения. Независимые исследователи называют цифры: 18 апреля, 4 июня и 21 июля.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:03