Конспирологи: Планета Нибиру могла разбудить вулкан Попокатепетль





Конспирологи считают, что вращение Нибиру по орбите может провоцировать не только Попокатепетль, но и другие вулканы на Земле. Так, на сегодняшний день эвакуация угрожает 275 тысячам жителей Мексики. Учёные регистрируют в Попокатепетле движения магмы и множественные выбросы пепла.Вулканическая активность связана с глобальными процессами в земной мантии. Так называемый сейсмический рой зарегистрировали на Гавайских островах у Большого острова. Землетрясения возникли в подводной части ещё одного вулкана - Килауэа.Ресурс The End Times Forecaster составил таблицу всех сейсмических активностей за прошедшее десятилетие, пересчитав полученные данные на паттерны по 47 дней. Конспирологи считают данный период циклом обращения наиболее тяжёлого тела в системе Нибиру вокруг тёмной звезды.Таким образом, можно узнать приблизительные даты, когда произойдёт землетрясение в 8 баллов или вулканические извержения. Независимые исследователи называют цифры: 18 апреля, 4 июня и 21 июля.