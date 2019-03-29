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Ученые научили роботов «размножаться» и создавать потомство

Голландские ученые научили роботов «размножаться» и создавать потомство, более приспособленное к окружающей среде. Этих успехов специалисты добились в процессе контролируемой симуляции взаимодействия двух «родительских особей».
Ученые научили роботов «размножаться» и создавать потомство

Ученые из Амстердамского свободного университета научили своих роботов «размножаться» между собой. Для этого были созданы две «родительские особи», запрограммированные на создание своего потомства. В результате у них получился совершенно новый «организм», обладающий не только отличительными чертами обоих своих «предков», но и новыми смешанными модулями, а также своеобразными «мутациями кода». Голландские ученые отмечают, этот процесс напоминал формирование человеческого плода. То, что искусственный интеллект (ИИ) выбрал именно такой путь создания потомства, отмечают специалисты, говорит о высокой эффективности биологической эволюции, ведь компьютер всегда предпочитает наилучший вариант для решения поставленной задачи.

В будущем это позволит значительно ускорить процесс развития роботов и ИИ, ведь сейчас ученые создают их вручную, а развитие происходит внутри заданной системы. Специалисты уверены, это сделает компьютеры более приспособленными к особенностям окружающей среды и ситуации, в которой они функционируют.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:26

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