Учёные: Омега-3 жирные кислоты уменьшают симптомы астмы у детей, а омега-6 – увеличивают

«Наша команда работает над тем, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха внутри помещений в домах города Балтимор, – отметила соавтор исследования Эмили Бригам. – Результаты многообещающие, но мы не хотим останавливаться на достигнутом».







В связи с этим, учёные призвали педагогов, медицинских работников и родителей защитить детей от пагубного воздействия плохой экологии путём добавления в их рацион питания как можно большего количества продуктов, богатых жирными кислотами омега-3. К таковым относятся: рыба (особенно лосось и треска), рыбий жир, льняное семя и льняная каша, растительные масла, любые виды орехов, тыква и её семечки, соевые бобы, яйца, сыр камамбер, капуста, брокколи, шпинат, зелень и другие. В конце концов, пагубное воздействие загрязнённого воздуха внутри зданий на меленьких жителей Балтимора можно будет существенно снизить, если в соответствии с вышесказанным изменятся школьные меню.В то же время следует ограничить детей с астмой от потребления продуктов, богатых омега-6 жирными кислотами, подчеркнули исследователи. Они содержатся в большей мере в овсяных отрубях, майонезе, маргарине, оливковом масле, курином мясе и прочих.Загрязнение воздуха внутри помещений из источников, включая приготовление пищи, уборку и сигаретный дым, является известным триггером симптомов астмы. Ранее проведенная учёными работа показала, что уровни загрязнения воздуха в домах Балтимора часто превышают приемлемые стандарты качества наружного воздуха, установленные Агентством по охране окружающей среды США (EPA).