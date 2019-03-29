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В Новороссийске врачи заклеили инвалиду рану скотчем после операции

В Новороссийске врачи решили заклеить рану скотчем инвалиду после операции. Руководство медицинского учреждения отреагировало на инцидент лишь после того, как он получил огласку.

В Новороссийске врачи заклеили инвалиду рану скотчем после операции

Согласно имеющимся данным, мужчина лег в городскую больницу №1 25 марта с целью удалить жировик. Хирурги провели оперативное вмешательство, занявшее не более 15 минут, а потом «забыли» о пациенте, который остался лежать в приемной. Спустя какое-то время инвалида все же положили в палату, но мужчина решил покинуть больницу после того, как кровать под ним сломалась.

Как сообщают региональные СМИ, дома жена инвалида, сняв повязку обнаружила не зашитую глубокую рану, где вместо шва были несколько полосок скотча. Супруги обратились с просьбой сделать перевязку к знакомой медсестре, которая была шокирована «профессионализмом» медиков, оставивших внутри разреза марлю.

Информация о происшествии начала быстро распространяться в социальных сетях, что вынудило заведующего больницы позвонить инвалиду и извиниться. Руководитель медицинского учреждения пообещал отправить врача на протяжении дня для оказания соответствующей помощи.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:55

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