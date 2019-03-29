Ученые обнаружили подземные источники рек на Марсе





На подобную мысль американских ученых натолкнуло два факта. Первый – это характерные складчатые поверхности Марса, напоминающие долины засохших рек и водоемов. Второй – совсем недавно другие специалисты установили, что под ледяной шапкой Южного полюса «Красной планеты» существует глубоководное озеро.Подобные факты натолкнули ученых на более смелую гипотезу – активные подземные источники должны находиться по всей территории Марса. Они приступили к ее проверке и добились успеха. Полученные ими данные говорят о том, что в среднем на глубине 750 метров можно обнаружить воду, причем ее запасы колоссальны. Ученые отмечают, речь идет на больших реках и настоящих океанах.Американские специалисты уверены, их открытие может значительно ускорить колонизацию Марса. Главная проблема при заселении другой планеты – это добыча воды. Если человечество сможет использовать подземные источники, то это позволит существовать на Марсе большим колониям. Также ученые отметили, что в таком случае людям придется жить на глубине 10-20 метров под поверхность планеты, так как ее атмосфера слабо защищает от космической радиации.