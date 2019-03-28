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Ученые: Собаки способны распознавать эпилептические припадки по запаху

Европейские ученые провели исследование и установили, что собаки способны распознавать эпилептические припадки хозяев. Для этого домашние питомцы используют свое обоняние и анализируют запахи.
Ученые: Собаки способны распознавать эпилептические припадки по запаху

Ученые отмечают, собак уже не одно десятилетие используют как помощников для людей, страдающих эпилептическими припадками. Такие домашние животные проходят специальное обучение и готовы помочь людям в критической ситуации. Несмотря на это, до сих пор ученые не знали, как именно собака понимает, что необходимо действовать.

Изначально предполагалось, что все дело в судорогах и звуках, издаваемых человеком, но все оказалось иначе. Ученые провели исследование, где попросили людей, страдающих эпилептическими припадками, предоставить им несколько образцов своих потовых выделений в разные моменты времени, один из них должен был быть собран незадолго после очередного обострения болезни.

Затем собакам от 2 до 5 лет были представлены эти запахи на «изучение». Результаты поразили ученых, оказалось, что 3 из 5 испытуемых во всех случаях правильно определили образец, соответствующий эпилептическому припадку, а оставшиеся особи показали результат в 66%. Пока исследователи не знают, какие конкретно запахи улавливает обоняние собак в подобной ситуации, но собираются это выяснить в будущих работах.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:17

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