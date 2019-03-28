Специалисты рассказали, в каких случаях нужно уметь управлять автомобилем с «механикой»
Многие автомобили оснащены удобной системой автоматической коробки передач, но иногда водители попадают в ситуацию, когда нужно управлять машиной с «механикой». В Car.ru рассказали о таких случаях.
Большинство подобных эпизодов связано с работой, когда человек много времени проводит за рулем. Сюда входят: предоставление услуг такси, развозка пищевой продукции и грузов по различным адресам. Суть такой ситуации в том, что большая часть таких транспортных средств, задействованных в данной деятельности, функционирует на механической коробе передач.
К примеру, среди машин такси можно увидеть марки KIA Rio, Logan, Solaris в простых комплектациях. Для перевозки объемных грузов используются модели «ГАЗель». Все они оснащены именно «механикой».
Большинство подобных эпизодов связано с работой, когда человек много времени проводит за рулем. Сюда входят: предоставление услуг такси, развозка пищевой продукции и грузов по различным адресам. Суть такой ситуации в том, что большая часть таких транспортных средств, задействованных в данной деятельности, функционирует на механической коробе передач.
К примеру, среди машин такси можно увидеть марки KIA Rio, Logan, Solaris в простых комплектациях. Для перевозки объемных грузов используются модели «ГАЗель». Все они оснащены именно «механикой».
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:40