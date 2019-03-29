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Ученые: Апельсиновый сок эффективно снижает высокое артериальное давление

Высокое кровяное давление в последнее время стало очень серьезной и распространенной проблемой, ведущей к нарушениям работы жизненно важных органов. Ученные назвали эффективное средство, позволяющее бороться с гипертонией. Речь идет об апельсиновом соке.

Ученые: Апельсиновый сок эффективно снижает высокое артериальное давление

Специалисты считают, что главной причиной высокого давления является наличие соли в организме, задерживающей жидкость. Медики рекомендуют сократить употребление этого продукта и включить в рацион овощи и фрукты, богатые калием. Уровень этого элемента можно повысить и с помощью апельсинового сока. По мнению британских экспертов, достаточно одного стакана этого яркого напитка в день.

Цитрусовые содержат очень много витамина С. Апельсины – отличный источник калия. Чашка апельсинового сока в день сможет обеспечить 11% суточной дозы важного для здоровья элемента. Бороться с гипертонией помогают и такие продукты как: бананы, фрукты, ягоды, орехи, бобовые, «молочка», овощи, жирная рыба. Для того, чтобы избежать высокого давления, не следует злоупотреблять кофе и алкоголем, - заключили специалисты.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 07:30

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