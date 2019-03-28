Ксения Бородина пристыдила Милену Безбородову за слова о матерях-одиночках из провинции
Ведущая популярной телестройки «Дом-2» Ксения Бородина пристыдила Милену Безбородову за слова о матерях-одиночках из провинции, которым не нужны большие алименты. Девушка решила таким образом защитить Алексея Безуса, выделившего дочери слишком маленькую сумму.
Алексей Безус в последнее время совершенно забыл о существовании своей дочери от бывшей возлюбленной, которую, как оказалось, даже не поздравил с днём рождения. Ведущие напомнили об этом молодому человеку, после чего тот всё же перечислил наследнице некоторую сумму, но её, по мнению публики, недостаточно на содержание ребёнка.
В один из таких разговоров об алиментах решила вмешаться Милена Безбородова, защитив своего возлюбленного возражениями о том, что матерям-одиночкам из провинции 20 тысяч рублей более чем достаточно для обеспечения ребёнка всем необходимым, ведь некоторые из них довольствуются и пособием в 3,5 тысячи.
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, услышав это, даже закрыла уши, после чего пристыдила Безбородову за такие слова о матерях-одиночках. Звезда телестройки даже попросила девушку закрыть рот и больше не говорить подобных вещей.
Алексей Безус в последнее время совершенно забыл о существовании своей дочери от бывшей возлюбленной, которую, как оказалось, даже не поздравил с днём рождения. Ведущие напомнили об этом молодому человеку, после чего тот всё же перечислил наследнице некоторую сумму, но её, по мнению публики, недостаточно на содержание ребёнка.
В один из таких разговоров об алиментах решила вмешаться Милена Безбородова, защитив своего возлюбленного возражениями о том, что матерям-одиночкам из провинции 20 тысяч рублей более чем достаточно для обеспечения ребёнка всем необходимым, ведь некоторые из них довольствуются и пособием в 3,5 тысячи.
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, услышав это, даже закрыла уши, после чего пристыдила Безбородову за такие слова о матерях-одиночках. Звезда телестройки даже попросила девушку закрыть рот и больше не говорить подобных вещей.