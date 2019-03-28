Ксения Бородина пристыдила Милену Безбородову за слова о матерях-одиночках из провинции





Алексей Безус в последнее время совершенно забыл о существовании своей дочери от бывшей возлюбленной, которую, как оказалось, даже не поздравил с днём рождения. Ведущие напомнили об этом молодому человеку, после чего тот всё же перечислил наследнице некоторую сумму, но её, по мнению публики, недостаточно на содержание ребёнка.В один из таких разговоров об алиментах решила вмешаться Милена Безбородова, защитив своего возлюбленного возражениями о том, что матерям-одиночкам из провинции 20 тысяч рублей более чем достаточно для обеспечения ребёнка всем необходимым, ведь некоторые из них довольствуются и пособием в 3,5 тысячи.Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, услышав это, даже закрыла уши, после чего пристыдила Безбородову за такие слова о матерях-одиночках. Звезда телестройки даже попросила девушку закрыть рот и больше не говорить подобных вещей.