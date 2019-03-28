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Ирина Аманти высказала свое мнение по поводу ситуации с Александром Фроловым

Ирина Аманти высказала свое мнение относительно ситуации вокруг гражданского мужа Юлии Началовой хоккеиста Александра Фролова, а также встала на его сторону. По ее мнению, нельзя обвинять живого человека в смерти исполнительницы.
Ирина Аманти высказала свое мнение по поводу ситуации с Александром Фроловым

Конфликт произошел во время телепередачи «Пусть говорят». На ней обсуждали гражданского мужа Юлии Началовой Александра Фролова и его влияние на самочувствие исполнительницы. PR-менеджер артистки Анна Исаева высказала предположение, что именно поведения хоккеиста могло осложнить ход течения болезни певицы. Все дело в общей жилплощади, которую пара делила с помощью взаимных судебных исков.

Подобная ситуация очень не понравилась Ирине Аманти, подруге Юлии Началовой и Анны Исаевой. Женщина заявила, что не может допустить подобных нападок на Александра Фролова. Она прямо спросила у своих оппонентов: «Чего вы добиваетесь подобными заявлениями?». Подруга артистки отметила, что нельзя предъявлять настолько серьезные обвинения к живому человеку, ведь он тоже переживает уход своей бывшей возлюбленной. Подобная позиция Ирины Аманти очень удивила PR-менеджера артистки. Анна Исаева лишь заявила, что жена Вадима Казаченко не знает всех деталей ситуации, поэтому ее суждения ошибочные.
Ирина Аманти высказала свое мнение по поводу ситуации с Александром Фроловым

Сам Александр Фролов отметил, что он подал именно встречный иск, а первой в суд обратилась сама Юлия Началова. Она хотела взыскать со своего гражданского мужа 26 млн рублей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:07

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