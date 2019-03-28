Ирина Аманти высказала свое мнение по поводу ситуации с Александром Фроловым
Ирина Аманти высказала свое мнение относительно ситуации вокруг гражданского мужа Юлии Началовой хоккеиста Александра Фролова, а также встала на его сторону. По ее мнению, нельзя обвинять живого человека в смерти исполнительницы.
Конфликт произошел во время телепередачи «Пусть говорят». На ней обсуждали гражданского мужа Юлии Началовой Александра Фролова и его влияние на самочувствие исполнительницы. PR-менеджер артистки Анна Исаева высказала предположение, что именно поведения хоккеиста могло осложнить ход течения болезни певицы. Все дело в общей жилплощади, которую пара делила с помощью взаимных судебных исков.
Подобная ситуация очень не понравилась Ирине Аманти, подруге Юлии Началовой и Анны Исаевой. Женщина заявила, что не может допустить подобных нападок на Александра Фролова. Она прямо спросила у своих оппонентов: «Чего вы добиваетесь подобными заявлениями?». Подруга артистки отметила, что нельзя предъявлять настолько серьезные обвинения к живому человеку, ведь он тоже переживает уход своей бывшей возлюбленной. Подобная позиция Ирины Аманти очень удивила PR-менеджера артистки. Анна Исаева лишь заявила, что жена Вадима Казаченко не знает всех деталей ситуации, поэтому ее суждения ошибочные.
Сам Александр Фролов отметил, что он подал именно встречный иск, а первой в суд обратилась сама Юлия Началова. Она хотела взыскать со своего гражданского мужа 26 млн рублей.
Конфликт произошел во время телепередачи «Пусть говорят». На ней обсуждали гражданского мужа Юлии Началовой Александра Фролова и его влияние на самочувствие исполнительницы. PR-менеджер артистки Анна Исаева высказала предположение, что именно поведения хоккеиста могло осложнить ход течения болезни певицы. Все дело в общей жилплощади, которую пара делила с помощью взаимных судебных исков.
Подобная ситуация очень не понравилась Ирине Аманти, подруге Юлии Началовой и Анны Исаевой. Женщина заявила, что не может допустить подобных нападок на Александра Фролова. Она прямо спросила у своих оппонентов: «Чего вы добиваетесь подобными заявлениями?». Подруга артистки отметила, что нельзя предъявлять настолько серьезные обвинения к живому человеку, ведь он тоже переживает уход своей бывшей возлюбленной. Подобная позиция Ирины Аманти очень удивила PR-менеджера артистки. Анна Исаева лишь заявила, что жена Вадима Казаченко не знает всех деталей ситуации, поэтому ее суждения ошибочные.
Сам Александр Фролов отметил, что он подал именно встречный иск, а первой в суд обратилась сама Юлия Началова. Она хотела взыскать со своего гражданского мужа 26 млн рублей.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:07