Российский бренд INOI выпустил телефон-слайдер за 2500 рублей
Компания из РФ INOI представила недорогой кнопочный телефон-слайдер. На рынке модель продается по цене 2500 рублей.
Мобильный аппарат получил дисплей на 2,4 дюйма, камеру с разрешением 0,1 Мп и аккумулятор емкостью 1000 мАч. Кроме того, в телефоне имеются фонарь, MP3-плеер и радиоприемник. INOI 249S, несмотря на такие скромные параметры, способен поддерживать работу с двумя sim-картами. Загружать аудиозаписи и прочий мультимедийный контент можно на карту памяти объемом до 16 Гб.
Корпус изобретения ударопрочный и выполнен из поликарбоната с металлическими деталями. На российском рынке новинка будет продаваться в черном и синем цветах.
Мобильный аппарат получил дисплей на 2,4 дюйма, камеру с разрешением 0,1 Мп и аккумулятор емкостью 1000 мАч. Кроме того, в телефоне имеются фонарь, MP3-плеер и радиоприемник. INOI 249S, несмотря на такие скромные параметры, способен поддерживать работу с двумя sim-картами. Загружать аудиозаписи и прочий мультимедийный контент можно на карту памяти объемом до 16 Гб.
Корпус изобретения ударопрочный и выполнен из поликарбоната с металлическими деталями. На российском рынке новинка будет продаваться в черном и синем цветах.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:30