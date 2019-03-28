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Российский бренд INOI выпустил телефон-слайдер за 2500 рублей

Компания из РФ INOI представила недорогой кнопочный телефон-слайдер. На рынке модель продается по цене 2500 рублей.
Российский бренд INOI выпустил телефон-слайдер за 2500 рублей

Мобильный аппарат получил дисплей на 2,4 дюйма, камеру с разрешением 0,1 Мп и аккумулятор емкостью 1000 мАч. Кроме того, в телефоне имеются фонарь, MP3-плеер и радиоприемник. INOI 249S, несмотря на такие скромные параметры, способен поддерживать работу с двумя sim-картами. Загружать аудиозаписи и прочий мультимедийный контент можно на карту памяти объемом до 16 Гб.

Корпус изобретения ударопрочный и выполнен из поликарбоната с металлическими деталями. На российском рынке новинка будет продаваться в черном и синем цветах.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:30

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