Ученые: Развод родителей не оказывает влияния на успехи детей в учебе





В обществе имеется сформированный стереотип о том, что развод родителей крайне негативно сказывается на учебе детей, пострадавших от подобных семейных ситуаций. Американские ученые провели изучение 11,5 тысяч подростков и 4,9 тысяч матерей и заявили о том, что подобное мнение является ошибочным и совершенно не отражает действительного положения вещей.Специалисты отмечают, люди привыкли все проблемы, возникающие после развода родителей, свалить в кучу, и не хотят разбираться в отдельных аспектах этого большого вопроса. На некоторые сферы жизни расставание отца и матери действительно имеет огромное негативное влияние, но конкретно учебы это касается не всегда. Масштабное исследование показало, что дети из обеспеченных слоев общества чаще начинают испытывать проблемы в обучении после развода родителей, чего не скажешь о малообеспеченных семьях. В них успеваемость ребенка в школе практически никак не меняется после подобных ситуаций.Ученые отмечают, вероятность так и не получить среднее образование у всех детей составляет около 6% и при этом не важно, разводились ли родители подростков или нет.