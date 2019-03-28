В Нальчике врач 1,5 года подряд "лечила" умершего пациента
В Нальчике врач-эндокринолог 1,5 года подряд "лечила" умершего пациента ради дополнительных выплат. За подлог медику грозит наказание.
Как передаёт прокуратура Нальчика, в поликлинике №3 эндокринолог в январе позапрошлого года завела медицинскую карту новому пациенту. При этом врач знала, что "больной" умер в 2015-м, однако подлог был нужен для получения дополнительной оплаты. Необходимые документы были отправлены в страховой фонд ОМС.
Полтора года эндокринолог имела возможность получать деньги незаконным путём, "леча" умершего пациента, пока незаконной деятельностью не заинтересовалась прокуратура. Материалы о проверке в поликлинике учреждение уже передало отделу Нальчика в следкоме РФ. На сегодняшний день принимается решение о возбуждении дела касательно использования служебного положения в корыстных интересах.
Как передаёт прокуратура Нальчика, в поликлинике №3 эндокринолог в январе позапрошлого года завела медицинскую карту новому пациенту. При этом врач знала, что "больной" умер в 2015-м, однако подлог был нужен для получения дополнительной оплаты. Необходимые документы были отправлены в страховой фонд ОМС.
Полтора года эндокринолог имела возможность получать деньги незаконным путём, "леча" умершего пациента, пока незаконной деятельностью не заинтересовалась прокуратура. Материалы о проверке в поликлинике учреждение уже передало отделу Нальчика в следкоме РФ. На сегодняшний день принимается решение о возбуждении дела касательно использования служебного положения в корыстных интересах.
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:03