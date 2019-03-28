Актер Николай Добрынин обнародовал ролик седьмого сезона сериала «Сваты»

В комментариях фолловеры признались, что уже давно мечтают о том, чтобы увидеть продолжение «Сватов». Николай Добрынин получил большое количество восторженных откликов на свою публикацию.Изветсный сериал «Сваты» вышел на экраны одиннадцать лет назад. Всего зрителям были представлены шесть сезонов, однако последний показали в 2012 году. С тех пор поклонники российско-украинского сериала с нетерпением ждали продолжения истории о таких разных, но интересных сватах.Два года назад создатели сериала сообщили о том, что намерены продолжить съемки. Из-за сложной политической ситуации удалось отснять только пять серий. Актеры работали на территории Белоруссии и Грузии. Но вскоре съемочный процесс вновь приостановили из-за того, что сериал запретили к показу на Украине. Но по словам Федора Добронравова и Людмилы Артемьевой, которые исполняют главные роли в «Сватах», зрители смогут увидеть седьмой сезон. Об этом артисты неоднократно рассказывали в интервью.Своей публикацией Николай Добрынин подтвердил эти сведения. Несмотря на то, что актеру досталась второстепенная роль, зрители очень полюбили его персонаж – Митяя Буханкина.