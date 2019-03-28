Будущие автомобили Jaguar Land Rover спасут человечество от эпидемий





Об этом рассказал главный врач Jaguar Land Rover Стив Айли. По его словам, среднестатистический водитель проводит в салоне машины порядка 300 часов в год. Именно поэтому компания занялась этим направлением разработок, она хочет предоставить своим покупателям безопасный и чистый автомобиль. Для этого уже сейчас специалисты бренда работают над технологией ультрафиолетового излучения (UV-C). Она уже более 70 лет используется в медицине и других сферах жизни людей, но производители машин до сих пор ее игнорировали.UV-C позволит качественно очищать воздух, поступающий в салон авто. Это будет происходить из-за использования ультрафиолетовых световых волн в диапазоне от 200 до 280 нанометров. Использование этого подхода приведет к тому, что вирусы, бактерии, аллергены и другие вредоносные организмы не будут попадать в салон автомобилей Jaguar Land Rover. Стив Айви отмечает, некоторые из них все-таки пройдут фильтр, но к этому моменту структура их ДНК полностью разрушится, и они перестанут представлять угрозу для здоровья людей.Бренд пока не заявил о том, когда начнет устанавливать технологию UV-C на свои новинки. Эксперты предположили, что это может произойти уже в 2021 году, именно тогда на рынок выйдет флагманский кроссовер Jaguar J-Pace.