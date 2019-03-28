Тина Канделаки мечтает о рождении третьего ребенка

43-летнюю Тину Канделаки часто упрекают в том, что она слишком много времени и внимания уделяет развитию бизнеса, и совсем забыла о своем браке и супруге. Уже 10 лет телеведущая живет вместе с Василием Бровко, который на 12 лет младше. В 2014 году пара заключила официальный брак, но у них до сих пор не появился наследник. Сама Тина Канделаки воспитывает двух детей от первого мужа Андрея Кондрахина: 19-летнюю Меланию и 18-летнего Леонтия.Подобное положение дел вызывало у общественности множество вопросов и теперь продюсер решила на них ответить. По ее словам, она совсем не забыла о детях и обязательно родит еще как минимум одного ребенка. Телеведущая вспоминает, она всегда мечтала именно о трех детях, поэтому твердо намерена воплотить эти мысли в реальность. Другой вопрос, отмечает Тина Канделаки, когда это лучше сделать, и сейчас у нее нет ответа.Несмотря на подобные заявления звезда продолжает в основном заниматься своей карьерой и здоровьем. Совсем недавно она устроила стресс-тест для своего организма – на 21 день отказалась от употребления углеводов.Напомним, недавно СМИ сообщили о том, что Тина Канделаки рассматривает возможность покупки большой квартиры в элитном доме. Возможно, это решение как-то связано с планами рождения ребенка от супруга Василия Бровко.