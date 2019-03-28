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Супруг Полины Гагариной назвал ее "засекреченной моделью сверхчеловека-терминатора"

Фотограф Дмитрий Исхаков своеобразно поздравил жену Полину Гагарину с днем рождения. Восхищенный ею, он назвал жену "засекреченной моделью сверхчеловека-терминатора".
Супруг Полины Гагариной назвал ее "засекреченной моделью сверхчеловека-терминатора"

Недавно поп-исполнительнице исполнилось 32 года. Мимо такого события ее супруг не мог пройти мимо и поздравил Гагарину с торжеством на своей странице в соцсети Instagram. Все свои чувства Исхаков выразил в подписи к фото, на котором с нежностью обнимает возлюбленную.

Фотограф отметил, что у певицы очень хрупкая и тонкая душевная натура, но но в это же время она является некоей "секретной моделью сверхчеловека-терминатора". К такому выводу он пришел только через несколько лет совместной жизни. Себя Дмитрий Исхаков называет кумиром Полины Гагариной, отмечая, что у него не хватает словарного запаса, дабы высказать все то, что он по-настоящему чувствует к супруге.

В настоящее время звезда выступает не только в РФ, а и в КНР. В соседней стране она участвует в местном популярном конкурсе, восхищая азиатских фанатов своим талантом и пением.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:11

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