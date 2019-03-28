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Американские ученые открыли новый вид птиц на острове Борнео

Американские ученые в результате научной работы открыли новый вид птиц Pycnonotus pseudosimplex, обитающий на острове Борнео. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании ЕurekАlert!

Американские ученые открыли новый вид птиц на острове Борнео

В тропических лесах острова Борнео обитает довольно распространенная серовато-коричневая птица, называемая белоглазый бюльбюль (Pycnonotus simplex). Эти пернатые встречаются от южного Таиланда до Суматры, Явы и Борнео. У большинства представителей этого вида глаза белого цвета. Однако на Борнео у многих особей красные глаза, хотя встречаются и некоторые птицы с белыми глазами. В течение 100 лет натуралисты считали, что разница в цвете глаз Pycnonotus simplex на Борнео является обычным вопросом индивидуальной вариации.

Исследователи из Музея естествознания Государственного университета Луизианы применили технологию секвенирования ДНК птиц и обнаружили, что белоглазые особи Борнео на самом деле представляют собой совершенно новый вид, который получил научное название Pycnonotus pseudosimplex (бюльбюль с кремовыми глазами).

Американские ученые открыли новый вид птиц на острове Борнео

По словам одного из авторов исследования, одна из причин, по которой ученые были уверены, что открыли новый вид, а не просто вариант другого вида, заключалась в том, что две популяции - красноглазая и белоглазая - фактически встречаются вместе на Борнео. Одна из теорий видообразования состоит в том, что если две птицы обитают на одной и то же территории, но не скрещиваются, то это является явным признаком того, что пернатые принадлежат к разным видам.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:16

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